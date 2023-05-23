Парковку для туристических автобусов возле Нижегородского кремля расширили в шесть раз Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку для туристических автобусов возле Нижегородского кремля расширили в шесть раз, сообщили в городском департаменте транспорта.



Согласно информации, на площади Минина и Пожарского были введены 22 новых парковочных места для автобусов, обслуживающих гостей Нижнего Новгорода и внутренний туризм.

В частности, под парковку отведён весь участок вдоль кремлёвской стены - от Георгиевской до Дмитриевской башни. Там установлены соответствующие дорожные знаки.

Как пояснили в департаменте, такое нововведение улучшит туристическую логистику, а также благотворно скажется на привлекательности города для туристов.

Напомним, что в 2022 году туристический поток в Нижегородскую область превысил 3,9 млн человек, а в этом году ожидается его увеличение до 4,5 млн человек.