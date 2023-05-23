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Общество

Кинотеатры под открытым небом откроются в парках Нижнего Новгорода 2 июня

28 мая 2023 12:59  [34] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем новгороде со 2 июня снова начнёт свою работу летний проект "Кинотеатр под открытым небом". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Напомним, проект реализует Дирекция парков и скверов. Нижегородцы и гости города смогут посмотреть нестареющую классику и популярные современные кино, а также мультфильмы на экранах в парках "Светлоярский", "Дубки", "Станкозавода", в детском парке им. Я.М. Свердлова, на территории второго паркового озера и на Щёлоковском хуторе.

Первый кинопоказ состоится 2 июня в парке "Станкозавода". Начало фильмов фиксированное - в 20:00. С афишей кинопоказов в парках на июнь можно ознакомиться по ссылке.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в прошлом году в рамках проекта были показаны более 40 фильмов, которые посмотрели в общей сложности более 12 тысяч человек.

Кроме того, мэр напомнил про проект "В кино с соседями": по вечерам кинопоказы организуются во дворах Нижнего Новгорода. Расписание выложено по ссылке.

Напомним, что фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года.

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Теги:
Кино Парки
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