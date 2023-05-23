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Общество

Выездной приём граждан правительством Нижегородской области состоится на Бору 22 июня

28 мая 2023 13:48  [102] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Выездной приём граждан правительством Нижегородской области состоится 22 июня на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Приём, согласно информации, проведут специалисты приёмной граждан губернатора и правительства региона.

Встречи будут организованы в здании окружной администрации по адресу: г. Бор, ул. Ленина, д. 97.

Уже сейчас жители Бора могут пройти предварительную запись на приём. Она осуществляется по телефонам: 8(800) 302-07-70, 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

Напомним, что начальник ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведёт личный приём граждан 22 июня с 11:00 до 12:00 в приёмной президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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Теги:
Бор Правительство Нижегородской области Прием граждан
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