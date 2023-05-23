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Происшествия

Уличный художник в Нижнем Новгороде распылил перцовый баллончик в лицо полицейским и скрылся

28 мая 2023 16:27  [96] Происшествия

Уличный художник в Нижнем Новгороде распылил перцовый баллончик в лицо полицейским и скрылся. Теперь он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошёл накануне ночью на улице Славянской. Двое полицейских патрулировали улицу и заметили, как трое молодых людей наносят граффити на ограждении одного из домов.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от нарушителей прекратить противоправные действия. В ответ один из них достал перцовый баллончик, распылил его в лицо полицейским и сбежал. Оба блюстителя порядка получили химические ожоги глаз и кожи лица.

На месте происшествия были задержаны "подельники" скрывавшегося граффитчика - мужчина и женщина, работающие в сфере рекламы. Их доставили в отделение полиции.

Как рассказали в ведомстве, личность скрывшегося молодого человека установлена, он объявлен в розыск. Его действия квалифицируются по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее сообщалось, что дизайнер был привлечен к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в Нижнем Новгороде.

Напомним, что самовольное нанесение на стены домов различного рода надписей и рисунков содержит состав правонарушения и предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Отдельные случаи могут быть квалифицированы по статье 214 УК РФ (вандализм), что карается штрафом или арестом, а также обязательными работами.

Если вандализм был совершён двумя и более гражданами, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то такие действия могут быть наказаны ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

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Теги:
граффити МВД Нападение
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