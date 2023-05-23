"Кубок содружества" по воздухоплавательному спорту пройдёт в Нижнем Новгороде 23-28 июня

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Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Кубок содружества" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 28 июня включительно. Об этом сообщили организаторы соревнований.
Согласно информации, стартовый полёт запланирован со стадиона "Труд" вечером 23 июня.
Информация о местах общих стартов будет размещена дополнительно в Telegram-канале мероприятия, уточнили организаторы. Вход для зрителей на эти площадки будет бесплатный.
В "Кубке содружества" примут участие 25 пилотов из разных стран. В частности, своё участие уже подтвердили воздухоплаватели из Бразилии, Армении, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.
Напомним, что в августе в Нижнем Новгороде состоится несколько зрелищных воздухоплавательных мероприятий: фестиваль тепловых аэростатов "Приволжская фиеста" (с 16 по 21 августа) и всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кубок Помолова" (с 16 по 20 августа). Кроме того, полёты над городом и привязные подъёмы на воздушных шарах будут проводиться в течение всего летнего сезона.
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