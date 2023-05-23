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Общество

ГЖИ и ЦУР Нижегородской области составили рейтинг домоуправляющих компаний региона

29 мая 2023 10:04  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центр управления регионом и Госжилинспекция представили рейтинг домоуправляющих компаний Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались данные опросов жителей, а также количество проведенных Госжилинспекцией проверок и составленных протоколов. В опросе приняли участие более 3 тысяч нижегородцев.

Управляющие компании были разделены на две группы – крупные, обслуживающие жилой фонд площадью более 250 тысяч кв.м, и мелкие, в ведении которых менее 250 тысяч кв. м жилого фонда.

Лучшей среди крупных ДУКов была признана УК ООО "Жилсервис - 3" в Арзамасе. Победителями во второй группе стали: ООО "Дивеевское ЖКХ", ООО "УК МИК - Поволжье", ООО "Астра", ООО УК "Радуга", ООО "Уютный двор".

В отдельной группе представлены ДУКИ, не участвовавшие в народном опросе. Они оценивались только по информации ГЖИ.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Как рассказал руководитель ГЖИ Нижегородской области Игорь Сербул, с аутсайдерами рейтинга будет проведена профилактическая работа для повышения качества работы.

Ранее сообщалось, что коммунальщики нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы более чем на 4 млн рублей с начала 2023 года.

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Теги:
ДУК Рейтинг
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