Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
29 мая 2023 10:29  [54] Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе
28 мая 2023 16:27  [424] Уличный художник в Нижнем Новгороде распылил перцовый баллончик в лицо полицейским и скрылся
26 мая 2023 12:36  [624] Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом на площади Ленина в Нижнем Новгороде
24 мая 2023 19:38  [862] Руководителей паспортно-визового центра в Нижнем Новгороде задержали за взятки
24 мая 2023 16:16  [582] Женщина погибла на пожаре в Сергаче 24 мая
24 мая 2023 09:15  [540] Нижегородка лишилась более 850 тыс. рублей после телефонного разговора с мошенниками
23 мая 2023 08:55  [717] Пять водителей привлечены к ответственности за опасные маневры на площади Минина и Пожарского
22 мая 2023 12:47  [653] Двух сбытчиков конопли поймали в Арзамасе
22 мая 2023 12:04  [806] Сбивший в Нижнем Новгороде инспектора ДПС нетрезвый водитель приговорен к 4 годам колонии
22 мая 2023 09:20  [739] Нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове
Происшествия

Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе

29 мая 2023 10:29  [54] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 28 мая в 21:10 на 61 километре дороги Нижний Новгород – Йошкар-Ола 36-летний водитель автомобиля Toyota сбил лося, вышедшего на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП погиб водитель иномарки.

Также с различными переломами была госпитализирована 28-летняя женщина, находящаяся на 34 неделе беременности.

Кроме того, черепно-мозговую травму получил двухлетний мальчик. Он находился в автомобиле без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобиля в Краснобаковском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph