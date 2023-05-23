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Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 28 мая в 21:10 на 61 километре дороги Нижний Новгород – Йошкар-Ола 36-летний водитель автомобиля Toyota сбил лося, вышедшего на проезжую часть перед близко идущим транспортом.
В результате ДТП погиб водитель иномарки.
Также с различными переломами была госпитализирована 28-летняя женщина, находящаяся на 34 неделе беременности.
Кроме того, черепно-мозговую травму получил двухлетний мальчик. Он находился в автомобиле без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобиля в Краснобаковском районе.
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