Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 28 мая в 21:10 на 61 километре дороги Нижний Новгород – Йошкар-Ола 36-летний водитель автомобиля Toyota сбил лося, вышедшего на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП погиб водитель иномарки.

Также с различными переломами была госпитализирована 28-летняя женщина, находящаяся на 34 неделе беременности.

Кроме того, черепно-мозговую травму получил двухлетний мальчик. Он находился в автомобиле без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобиля в Краснобаковском районе.