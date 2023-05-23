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Филиал детской школы искусств №1 открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в этом году учреждению исполнилось 90 лет. В нем обучатся более 800 ребят.
Новое помещение расположено рядом со школой. Оно было отремонтировано и оснащено необходимым оборудованием.
В филиале в новом учебном году станет осуществляться обучение живописи, в честь открытия здесь прошли концерт и выставка работ учащихся.
Как рассказал Юрий Шалабаев, в ближайшее время также будет открыт новый филиал школы искусств №14 в Ленинском районе.
Ранее сообщалось, что высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Лобачевского откроется в 2023-2024 учебном году.
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