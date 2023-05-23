Производственно-техническое объединение "Атлант" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель соединительных деталей трубопроводов - Производственно-техническое объединение "Атлант" - присоединился к нацпроекту "Производительность труда" и стал его 223-м участником. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Согласно информации, продукция предприятия применяется в строительстве объектов газовой, нефтехимической и энергетической отраслей промышленности. Внедрять бережливые технологии в работу компании в течение ближайшего полугода будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Как отметил глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов, многие из компаний, участвующих в нацпроекте, выпускают импортозамещающую продукцию.

"Новый участник нацпроекта также активно работает в этом направлении. Инструменты нацпроекта помогут улучшить производительность и вывести организацию на новый уровень", – подчеркнул министр.

Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес" и по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Напомним, две компании из Нижегородской области признаны лучшими 2022 году по реализации нацпроекта "Производительность труда": ООО "Интеравтоцентр", которое специализируется на переоборудовании коммерческих автомобилей, а также производитель технологических материалов ООО "Велам-Рус".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в группу регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, а нижегородский центр компетенций вошёл в топ-5 по стране. По итогам прошлого года нацпроект в регионе выполнен на 100%.

СПРАВКА:

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний без дополнительных затрат. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.