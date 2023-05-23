Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
29 мая 2023 11:51  [61] Производственно-техническое объединение "Атлант" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда"
28 мая 2023 11:12  [377] Глеб Никитин: "Химическая промышленность играет огромную роль в жизни региона"
26 мая 2023 12:12  [537] Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+
25 мая 2023 16:22  [693] Почти 2 млрд рублей дополнительно заложено в бюджет Нижегородской области на обеспечение лекарствами для льготников
25 мая 2023 15:02  [673] Депутаты ЗСНО поддержали инвестсоглашение между правительством Нижегородской области и ООО "Акватория развлечений"
25 мая 2023 14:58  [515] Единые стандарты сервиса и классификации гостиниц будут введены в странах ЕАЭС
25 мая 2023 13:05  [488] Минэкономразвития РФ доработает критерии риска для проверок бизнеса
25 мая 2023 12:10  [491] Нижегородское "Теплоэнерго" представило итоги работы в Чкаловске местным депутатам
25 мая 2023 11:27  [570] Марк Фельдман: "Деятельность депутатского корпуса, как мозаика, складывается из ежедневной кропотливой работы"
24 мая 2023 17:10  [543] Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%
Экономика

Производственно-техническое объединение "Атлант" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда"

29 мая 2023 11:51  [61] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель соединительных деталей трубопроводов - Производственно-техническое объединение "Атлант" - присоединился к нацпроекту "Производительность труда" и стал его 223-м участником. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Согласно информации, продукция предприятия применяется в строительстве объектов газовой, нефтехимической и энергетической отраслей промышленности. Внедрять бережливые технологии в работу компании в течение ближайшего полугода будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Как отметил глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов, многие из компаний, участвующих в нацпроекте, выпускают импортозамещающую продукцию.

"Новый участник нацпроекта также активно работает в этом направлении. Инструменты нацпроекта помогут улучшить производительность и вывести организацию на новый уровень", – подчеркнул министр.

Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес" и по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Напомним, две компании из Нижегородской области признаны лучшими 2022 году по реализации нацпроекта "Производительность труда": ООО "Интеравтоцентр", которое специализируется на переоборудовании коммерческих автомобилей, а также производитель технологических материалов ООО "Велам-Рус".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в группу регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, а нижегородский центр компетенций вошёл в топ-5 по стране. По итогам прошлого года нацпроект в регионе выполнен на 100%.

СПРАВКА:

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний без дополнительных затрат. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда Производство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph