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Происшествия

Еще одного участника мошеннической схемы задержали в Арзамасе

29 мая 2023 12:14  [106] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще одного участника мошеннической схемы задержали в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, за сутки в полицию обратились три пенсионерки из Арзамаса, ставшие жертвами мошенников.

Так, две пострадавшие рассказали, что им позвонил неизвестный с информацией об их родственниках - якобы виновниках ДТП. Далее аферист заявил, что для освобождения от наказания необходимо передать определенную сумму. За деньгами приходил курьер. Одна из женщин передала мошенникам 500 тысяч рублей, другая - 100 тысяч рублей.

К третьей потерпевшей курьер пришел домой и сообщил, что ее проживающая в Москве дочь тяжело больна. Для спасения родственницы мужчина потребовал 300 тысяч рублей. Пенсионерка отдала деньги и только после этого позвонила дочери, которая сообщила, что здорова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 2 и 3 УК РФ (мошенничество).

Полицейские установили, что курьером в данных случаях был 19-летний житель Ардатовского района. Он рассказал, что работу нашел в интернете. Задержанный переводил деньги на счета работодателя, оставляя себе определенный процент.

По словам злоумышленника, он не знал, что является участником мошеннической схемы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее в Арзамасе задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Он причастен к 15 преступлениям.

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Теги:
МВД Мошенничество
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