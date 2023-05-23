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Культура и отдых

Около 200 человек приняли участие в XI Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни "Вишнёвая метель" в Бутурлино

29 мая 2023 13:08  [49] Культура и отдых
Фото: администрация Бутурлинского муниципального округа

Фото: администрация Бутурлинского муниципального округа

Около 200 человек приняли участие в XI Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни "Вишнёвая метель" в Бутурлино. Об этом сообщили в администрации Бутурлинского муниципального округа.

Согласно информации, концерт был посвящен памяти великой русской певицы Людмилы Зыкиной. В этом году участниками конкурсной программы стали солисты и коллективы из Рязанской, Кировской, Московской и Нижегородской областей.

Наследие великой русской исполнительницы и фольклорные традиции песен нашли отражение в творчестве участников конкурса, приехавших в рабочий поселок Бутурлино.

В торжественном открытии конкурса приняли участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев и глава МСУ Бутурлинского округа Николай Чичков.

"Искренне рад, что многочисленные гости праздника разделяют с нами прекрасные моменты этого полюбившегося всем нам конкурса. Я горд, что наш маленький поселок сегодня становится центром русской песни", - сказал Николай Чичков.

В работе жюри традиционно приняли участие артисты Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной, преподаватели Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, Нижегородского отделения Всероссийского хорового общества.

В рамках конкурса на центральной площади р.п. Бутурлино состоялось модное дефиле "Вишневой королевы" с участием Народного карнавала Ирины Гончаровой (Москва). Для гостей мероприятия также были организованы концертные номера, фестиваль-ярмарка мастеров художественных промыслов, выставочные проекты, интерактивные экскурсии, творческие, игровые, спортивные площадки, мастер-классы и фотосессии для всех возрастов и многое другое.

Кульминацией конкурса стала торжественная церемония награждения победителей и концертная программа Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной с участием народной артистки России Надежды Крыгиной (Москва), дирижер – Заслуженный артист РФ Дмитрий Дмитриенко.

Ранее сообщалось, что V Международный фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде в начале июня.

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Теги:
Бутурлинский район Концерты
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