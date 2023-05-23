Уголовное дело возбудили против начальника отделения полиции в Богородске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбудили против начальника отделения полиции в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с декабря 2021 по июль 2022 года начальник отделения по исполнению административного законодательств ОМВД России "Богородский" предупреждал индивидуального предпринимателя о планирующихся проверках предприятия, чтобы тот избежал административной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее сообщалось, что руководителей паспортно-визового центра в Нижнем Новгороде задержали за взятки.