Активисты подготовят предложения по поддержке нижегородского малого бизнеса и корпоративного волонтерства в молодежной среде Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили меры поддержки малого бизнеса и вопросы интеграции в корпоративное волонтерство.

Молодогвардейцы совместно с представителями благотворительного фонда "Купно за едино", председателем комитета Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорем Норенковым и начальником отдела государственной поддержки регионального минпрома Артемом Титовым приняли участие в работе круглого стола на тему "Меры поддержки малого бизнеса и интеграция в корпоративное волонтерство".

"Участники высказали ряд интересных предложений. Например, в 2024 году объявить Нижний Новгород столицей молодежного бизнеса, поднять максимальный возраст выдачи государственного гранта для молодежи с 25 до 35 лет. Также прозвучала инициатива по поддержке добровольческих организаций, производящих различный инвентарь, средства защиты и другие необходимые предметы для участников СВО. "Молодая Гвардия" проработает предложения и с наиболее актуальными обратится к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину", - поделился руководитель регионального отделения молодогвардейцев Роман Зыков.

В свою очередь представитель благотворительного фонда "Купно за едино" Лилия Ланская рассказала участникам встречи о возможной помощи со стороны фонда проектам, направленным на социальное предпринимательство. "Если у вас есть сложности с оформлением или реализацией своих проектов, здесь, в штабе, есть возможность получить необходимую помощь", - отметила она.

По словам общественного представителя АСИ по молодёжному предпринимательству Светланы Андриановой, в настоящее время недавно созданный при "Деловой России" комитет по молодёжному предпринимательству сейчас проводит аудит существующих мер поддержки. "Его итоги обсудим на следующих наших встречах с бизнесом", - добавила она.

"Ценность таких встреч - в возможности прямого диалога между бизнесом и властью. Сегодня наши коллеги пришли с конкретными запросами, касающимися участия в региональных и федеральных проектах поддержки бизнеса, льготного кредитования, поиска производственных площадок. Диалог получился конструктивным, часть вопросов решена на месте, другая - взята на контроль", - поделился мнением о встрече представитель нижегородского сообщества предпринимателей "Связи Решают" Илья Пермитин.

Кроме того, участники представили свои уже реальные проекты, которые они реализуют в настоящее время. Например, производство высокотехнологических переносных зарядных устройств для электроавтомобилей, модернизированные дорожные знаки, созданный виртуальный сотовый оператор и производство антисептиков.

В завершении обсуждения участники поддержали предложение Игоря Норенкова провести на базе Штаба общественной поддержки еще несколько встреч по вопросам поддержки малого бизнеса.