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Высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 30 мая по 3 июня.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.
Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.
Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.
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