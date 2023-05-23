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Общество

Высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня

29 мая 2023 15:02  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 30 мая по 3 июня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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