Высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 30 мая по 3 июня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.