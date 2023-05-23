Пенсию по потере кормильца в России будут начислять автоматически

Пенсию по потере кормильца в России будут назначать автоматически, без подачи заявления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщил телеканал "360"
Согласно информации, изменения внесены в два действующих федеральных закона — о государственном пенсионном обеспечении и страховых пенсиях.
Когда принятые поправки вступят в силу, социальная и страховая пенсии по потере кормильца, а также социальная пенсия детям-сиротам, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Решение будет приниматься на основании данных органа пенсионного обеспечения в течение пяти рабочих дней.
Если гражданин имеет право на оба вида пенсии по потере кормильца — и страховую, и социальную — то назначат ту, сумма которой выше.
Ранее сообщалось, что более 57 тысяч жителей Нижегородской области получают страховую пенсию досрочно.
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