Пенсию по потере кормильца в России будут начислять автоматически Общество

Пенсию по потере кормильца в России будут назначать автоматически, без подачи заявления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщил телеканал "360"

Согласно информации, изменения внесены в два действующих федеральных закона — о государственном пенсионном обеспечении и страховых пенсиях.

Когда принятые поправки вступят в силу, социальная и страховая пенсии по потере кормильца, а также социальная пенсия детям-сиротам, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Решение будет приниматься на основании данных органа пенсионного обеспечения в течение пяти рабочих дней.

Если гражданин имеет право на оба вида пенсии по потере кормильца — и страховую, и социальную — то назначат ту, сумма которой выше.

Ранее сообщалось, что более 57 тысяч жителей Нижегородской области получают страховую пенсию досрочно.