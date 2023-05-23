Делегация из Ульяновской области во главе с губернатором находится с деловым визитом в Нижнем Новгороде Экономика

Делегация из Ульяновской области во главе с губернатором находится с деловым визитом в Нижнем Новгороде, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в состав делегации из Ульяновской области входят предприниматели региона (представители 24 предприятий), а также губернатор Алексей Русских.

По словам главы Ульяновской области, целью визита стало наращивание сотрудничества между регионами в сфере промышленности.

Так, делегация уже побывала на нижегородском заводе "Красное Сормово", где состоялась встреча с руководством предприятия.

Планируется, что всего пройдет порядка 30 встреч между предпринимателями из Ульяновской области и их коллегами из Нижегородской области.

Алексей Русских также заявил, что сотрудничество регионов станет темой его встречи с губернатором Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели встретились с бизнес-партнерами из Белоруссии в рамках выставки "Металлообработка - 2023".