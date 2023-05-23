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Культура и отдых

Около 7,5 тысяч нижегородцев стали участниками мероприятий "Библионочь -2023"

29 мая 2023 17:28  [80] Культура и отдых
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 7,5 тысяч нижегородцев стали участниками мероприятий "Библионочь -2023", сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, всего было проведено порядка 500 мероприятий в 84 муниципальных библиотеках. В рамках акции в учреждениях культуры прошли концерты, театральные постановки, выставки картин и другие мероприятия.

Впервые в рамках "Библионочи" состоялись телемосты с библиотеками Республики Беларусь.

"Почти 500 человек присоединились к нижегородской "Библионочи - 2023" в формате онлайн. Также на различных мероприятиях побывало более 60 человек с ограниченными возможностями здоровья", - рассказали специалисты департамента.

В нижегородском парке "Швейцария" в рамках мероприятия состоялись мастер-классы и дискуссии по психологии и литературе.

Как ранее отмечал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сейчас библиотеки – это современные высокотехнологичные досуговые пространства с электронными каталогами, цифровыми коллекциями, онлайн-сервисами. В нижегородских библиотеках работают молодежные клубы, семейные объединения, детские кружки, сообщества для пожилых людей и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

"Каждый год в библиотеках проходят тысячи мероприятий: творческие конкурсы, игровые программы, выставочные экспозиции, экскурсии, фестивали, мастер-классы, стрит-акции - всего и не перечислишь. Поэтому я хочу призвать вас всех приходить в библиотеки, приводить туда своих детей. Вы убедитесь, что каждая из них имеет свой характер и предлагает уникальный опыт для своих посетителей", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что модельные библиотеки Нижегородской области станут участниками "Ночи музеев - 2023".

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