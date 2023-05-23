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Общество

Форум руководителей православных школ и гимназий открылся в Нижнем Новгороде

29 мая 2023 17:53  [74] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Форум руководителей православных школ и гимназий открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Согласно информации, в ходе мероприятия министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что при министерстве в сотрудничестве Синодальным отделом религиозного образования и катехизации будет создан координационный совет по работе с православными школами и гимназиями.

Сергей Кравцов отметил, что опыт православных школ в вопросах воспитания может быть полезен и другим общеобразовательным организациям. 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в своем выступлении обратил внимание, что в православных гимназиях занимаются образованием и воспитанием в духе патриотизма, любви к своей земле.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что под учредительством Нижегородской и Городецкой епархий, входящих в состав Нижегородской митрополии, в регионе создана и успешно функционирует целая сеть православных образовательных организаций. 

Так, в области работают 11 православных гимназий, одна православная школа и пять православных детских садов, в которых обучается более 5 200 человек.

Всего в форуме принимают участие более 300 представителей православных образовательных организаций, из них 108 – представители духовенства из 40 регионов России.

В ходе мероприятия участники обсудят вопросы деятельности школ, обменяются опытом работы в сфере православного образования и наметят будущие шаги по количественному и качественному росту школ.

Ранее сообщалось, что митрополит Георгий вручил дипломы победителям финала Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры.

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Теги:
Образование РПЦ
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