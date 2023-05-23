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Форум руководителей православных школ и гимназий открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Согласно информации, в ходе мероприятия министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что при министерстве в сотрудничестве Синодальным отделом религиозного образования и катехизации будет создан координационный совет по работе с православными школами и гимназиями.
Сергей Кравцов отметил, что опыт православных школ в вопросах воспитания может быть полезен и другим общеобразовательным организациям.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в своем выступлении обратил внимание, что в православных гимназиях занимаются образованием и воспитанием в духе патриотизма, любви к своей земле.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что под учредительством Нижегородской и Городецкой епархий, входящих в состав Нижегородской митрополии, в регионе создана и успешно функционирует целая сеть православных образовательных организаций.
Так, в области работают 11 православных гимназий, одна православная школа и пять православных детских садов, в которых обучается более 5 200 человек.
Всего в форуме принимают участие более 300 представителей православных образовательных организаций, из них 108 – представители духовенства из 40 регионов России.
В ходе мероприятия участники обсудят вопросы деятельности школ, обменяются опытом работы в сфере православного образования и наметят будущие шаги по количественному и качественному росту школ.
Ранее сообщалось, что митрополит Георгий вручил дипломы победителям финала Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры.
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