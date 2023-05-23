Представители различных комитетов Госдумы обсудили в Сарове развитие закрытых административно-территориальных образований Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Делегация депутатов Государственной Думы РФ в Сарове обсудила развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Визит в Нижегородскую область состоялся по инициативе депутата фракции "Единой России" Юрия Станкевича. В обсуждениях приняли участие представители пяти различных комитетов Госдумы.

Прошел ряд встреч и совещаний с руководством Сарова и градообразующего предприятия, депутатами различных уровней и предпринимательским сообществом. Ключевой точкой обсуждения стал круглый стол о стратегии развития города Сарова и о совершенствовании законодательства, регулирующего жизнедеятельность закрытых административно-территориальных образований.

На данный момент по всей России насчитывается почти 40 закрытых административно-территориальных образований. Как подчеркнул Юрий Станкевич, город Саров имеет критически важное значение для обеспечения безопасности нашей страны, для укрепления ее обороноспособности, развития научного потенциала для решения важнейших вопросов, связанных с обеспечением технологического суверенитета нашей страны.

"Затронули широчайший спектр вопросов, который касается функционирования на современном этапе российского ядерного центра, правоприменения и совершенствования законодательства, которое сегодня определяет правовой статус ЗАТО. Закон был принят еще в 1992 году и с учетом сегодняшней динамики требует обновления. Важно пересмотреть подходы, связанные и с развитием социальной инфраструктуры, и с мерами поддержки людей, которые работают и проживают на территории ЗАТО. Нам необходимо посмотреть с учетом ограниченного режима доступа в город, какие механизмы по стимулированию предпринимательской активности можно было бы создавать для их развития", - рассказал депутат.

Многие изменения важны для того, чтобы сократить отток людей из закрытых административно-территориальных образований, чтобы они долгие годы могли связывать себя с этими городами и работали на благо страны. Успешное развитие таких муниципальных образований во многом зависит от качества социальной, непроизводственной инфраструктуры, комфортной городской среды, достаточности источников их финансирования.⠀

"Все предложения, которые прозвучали, мы берем в работу. Понимая, что город финансируется из федерального бюджета, но большие отчисления со стороны Сарова идут в региональный бюджет, важно, чтобы система взаимоотношения властей всех уровней была сбалансирована. Ни один из прозвучавших вопросов не останется без внимания. Мы обязательно их обсудим со всеми заинтересованными сторонами, комитетами Госдумы, запросим позицию федеральных ведомств", - резюмировал Юрий Станкевич.

Как отметила заместитель главы администрации города Сарова Марина Жукова, спектр обсуждаемых вопросов был достаточно обширный и позволил одним визитом закрыть много проблемных тем, которые сегодня волнуют руководство города и его жителей.

"Все прозвучавшие предложения лягут в основу большой планомерной работы. В частности, много внимания уделили близкому мне вопросу, который касается деятельности предпринимателей. Главное, мы увидели, что эти моменты нашли отклик и у коллег из Государственной Думы. Например, затронули вопрос, связанный с системой налогообложения наших предпринимателей. Многие факторы сегодня сказываются на ведении этой деятельности, тем более, на закрытой территории. Есть инструменты, которые могут быть доработаны и в дальнейшем их смогут применять представители бизнеса, которые ведут свою деятельность в ограниченных условиях. Мы видим и очень горды, что наши предприниматели живут своим делом и развиваются с ним, приходят к новым достижениям. Поэтому нам важно это поддерживать", - поделилась Марина Жукова.

Также среди предложений, которые планируется учесть в разрабатываемых проектах актов федерального уровня: сохранение полномочий ОМСУ при строительстве новых и реконструкции инфраструктурных объектов; сохранение принципов формирования доходной части бюджетов ЗАТО; ежегодная индексация дотаций из федерального бюджета; повышенные нормативы обеспеченности.