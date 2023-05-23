Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских в Нижегородском кремле. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество регионов в сфере высоких технологий, промышленности, логистики и экологии.

На встрече также присутствовали заместители губернатора Олег Беркович, Егор Поляков, Андрей Саносян, министр туризма и промыслов Сергей Яковлев, директор департамента внешних связей Ольга Гусева, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Владимир Балакин и первый заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Нижегородской области" Александр Лялин.

Как отметил Глеб Никитин, у Нижегородской и Ульяновской областей много общего. Основные направления взаимодействия – промышленность и автомобилестроение.

"Надо работать над тем, чтобы увеличить количество совместных проектов. Я благодарен Алексею Юрьевичу за то, что он привез сюда целую бизнес-миссию из представителей ульяновских предприятий, которые сегодня и завтра будут работать на наших площадках. Уверен, что в ближайшей перспективе это приведет к росту товарооборота, производства и, соответственно, к росту благосостояния и благополучия наших регионов", - отметил Глеб Никитин.

Также губернаторы обсудили перспективы сотрудничества в сфере защиты окружающей среды.

"Конечно же, нас связывает Волга в части проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", а также с точки зрения транспорта, логистических связей. Отдельно предложили рассмотреть нашу практику развития пассажирского речного флота, использования судов на подводных крыльях - это "Валдаи" и "Метеоры", - сказал Глеб Никитин.

Алексей Русских и представители Ульяновской области в ходе визита уже посетили завод «Красное Сормово» и Горьковский автомобильный завод для установления партнерских связей с предприятиями.

"С Нижегородской областью мы планируем развивать сотрудничество по многим направлениям. Среди ключевых — промышленная кооперация и логистика. Около десяти наших компаний уже поставляют продукцию на ГАЗ. Сейчас основная задача — расширить кооперацию. Кроме того, на базе особой экономической зоны "Ульяновск" успешно запущен государственный регулярный контейнерный поезд "Китай – Ульяновск". С июля текущего года периодичность движения составит четыре раза в месяц. Приглашаем предприятия Нижегородской области присоединиться к нашим проектам, со своей стороны мы готовы предоставить льготные условия. В ходе нашей бизнес-миссии, в которую вошли представители 24 промышленных предприятий региона, также удалось наметить новые направления сотрудничества с нижегородскими коллегами", — подчеркнул Алексей Русских.

Также Алексей Русских пригласил Глеба Никитина, представителей бизнеса Нижегородской области, промышленные предприятия продолжить формат обмена бизнес-миссиями и посетить Ульяновскую область с ответным визитом.

В ходе рабочей поездки делегация Ульяновской области примет участие в работе круглых столов по вопросам промышленной кооперации и импортозамещения, а также двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что делегация из Ульяновской области во главе с губернатором находится с деловым визитом в Нижнем Новгороде.