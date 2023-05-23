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Общество

Круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово"

30 мая 2023 10:10  [100] Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Круизный лайнер "Михаил Жванецкий" проекта 00840 "Карелия" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора ОСК Алексея Рахманова, российский круизный флот уже давно нуждается в обновлении.

"Я уверен, что корабелы завода "Красное Сормово" и проектанты из КБ "Вымпел" справятся с поставленной задачей, и мы начнем массово замещать пассажирские суда постройки стран СЭВ, которые ходят по Волге уже десятки лет", – сказал он.

Напомним, что ПАО "Завод "Красное Сормово" заключил договор на строительство трех круизных лайнеров. Судна проекта "Карелия" будут построены по заказу компании "ВодоходЪ" при поддержке правительства РФ и ГТЛК.

Первое такое судно на заводе "Красное Сормово" было заложено в конце апреля 2023 года. "Красное Сормово" планирует передать его заказчику первое судн в 2025 году, а второй и третий лайнеры – уже в 2026 году.

СПРАВКА:

Четырёхярусные суда проекта 00840 предназначены для перевозки пассажиров на внутренних водных путях РФ и морских прибрежных районах, включая Беломоро-Балтийский канал с заходом на Соловецкие острова.

Для размещения 180 пассажиров предусматриваются: 30 кают "Стандарт"; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 каюты "Стандарт" с балконом; 10 кают класса "Делюкс" и 2 каюты "Гранд сьюит". Каюты пассажиров размещаются на трёх ярусах надстройки – главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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