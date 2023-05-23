Домашнюю птицу изъяли в 11 деревнях Шарангского района из-за угрозы распространения птичьего гриппа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Домашнюю птицу изъяли в 11 деревнях Шарангского района из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Напомним, на прошлой неделе птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд".

Согласно информации, птицы были изъяты у владельцев личных подсобных хозяйств в селе Роженцево, деревнях Куклино, Поздеево, Королево, Посташ, Свинцово, Большое Боброво, Торопово, Малое Зверево, Москвино и Фоминское.

Жителям будут выплачены денежные компенсации.

В настоящее время в Шарангском районе продолжают работать ветеринарно-полицейские посты, проводится дезинфекция транспорта и профилактические мероприятия с населением.