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Домашнюю птицу изъяли в 11 деревнях Шарангского района из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Напомним, на прошлой неделе птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд".
Согласно информации, птицы были изъяты у владельцев личных подсобных хозяйств в селе Роженцево, деревнях Куклино, Поздеево, Королево, Посташ, Свинцово, Большое Боброво, Торопово, Малое Зверево, Москвино и Фоминское.
Жителям будут выплачены денежные компенсации.
В настоящее время в Шарангском районе продолжают работать ветеринарно-полицейские посты, проводится дезинфекция транспорта и профилактические мероприятия с населением.
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