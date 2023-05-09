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Птичий грипп выявили у чайки в Шарангском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, вирус был выявлен в материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд".
Специалисты проводят мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц.
Россельхознадзор рекомендуется птицеводческим предприятиям работать в режиме "закрытого типа", усилить меры по проведению дезинфекции автотранспорта, обеспечить термическую обработку кормов.
Владельцам личных подсобных хозяйств следует исключить контакт домашней птицы с дикой.
Ранее сообщалось, что зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе.
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