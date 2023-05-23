Группу нижегородцев осудят за мошенничество в сфере страхования на 19 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группу нижегородцев осудят за мошенничество в сфере страхования на 19 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в период с октября 2018 по январь 2021 года мошенники покупали садовые дома или земельные участки с последующим строительством домов. Объекты застраховывались, а затем сжигались.

В группу мошенников вошли 8 человек, среди которых оказался бывший старший дознаватель по г.о.г. Бор управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС.

В зависимости от степени и роли соучастия они обвиняются по ст. 159.5 ч. 4 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и ст. 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Страховым компаниям был нанесен ущерб на общую сумму более 19 млн рублей. Кроме того, бывший сотрудник МЧС за это время вынес 13 заведомо ложных процессуальных решений для получения страхового возмещения.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также уголовные дела в отношении двух человек в том числе бывшей сотрудницы страховой компании, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельные производства и направлены в суд.

Ранее сообщалось, что группу мошенников в сфере автострахования выявили в Кстовском районе.