Реверсивное движение введут на трассе М-7 возле кстовского Ветчака с 5 по 9 июня

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В начале июня дорожные службы ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород" проведут плановую проверку технического состояния моста через Кудьму на 447 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе - возле деревни Ветчак. Об этом предупредили в пресс-службе федерального ведомства.
Работы будут проводиться с 5 по 9 июня. Специалисты обследуют состояние деформационных швов и других элементов сооружения - и при необходимости выполнят гарантийный ремонт. Сооружение также подготовят к летней эксплуатации.
В эти дни движение по мосту будет организовано в реверсивном режиме, интервал которого будет регулироваться светофором согласно дорожной обстановке. Максимальная скорость движения будет ограничена 40 км/ч.
Как пояснили в Упрдоре, из-за высокой интенсивности движения на данном участке сооружение испытывает серьёзные нагрузки, поэтому проверка и гарантийные работы на мосту проводятся два-три раза в год.
"Своевременное выполнение регламентных мероприятий позволяет обеспечивать его безаварийное функционирование", - подчеркнули специалисты дорожного ведомства.Напомним, что в Кстовском районе также идёт ремонт участка с 447 по 465 км - от Ветчака до поворота на Лавровку. Работы будут проводиться до 30 сентября, в ночное время. В местах проведения ремонта движение организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. В настоящее время на отрезке с 454 - 455 км производится фрезерование покрытия, проезжая часть сужена, возможен реверс.
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