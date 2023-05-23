Сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Подрядчик завершил благоустройство сквера на улице Лескова, 60 в Автозаводском районе по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в сквере обустроены дорожки из брусчатки и асфальта, установлены игровая площадка с резиновым покрытием, лавочки и урны.

Также было смонтировано новое освещение, высажены яблони, клены, липы и другие деревья.

"Благодаря активному участию местных жителей из обычного проходного места территория уже стала любимой площадкой у детворы и местом отдыха автозаводцев из близлежащих домов", - отметил Юрий Шалабаев.

В ближайшее время будет завершено благоустройство трех пространств в Нижегородском, Сормовском и Автозаводском районах.

Напомним, почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.

Также сейчас идет голосование за территории для благоустройства по программе ФКГС в 2024 году. Оно стартовало 15 апреля на сайте "ГолосЗа" и продлится до 31 мая.