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Общество

Сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде

30 мая 2023 12:08  [60] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Подрядчик завершил благоустройство сквера на улице Лескова, 60 в Автозаводском районе по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в сквере обустроены дорожки из брусчатки и асфальта, установлены игровая площадка с резиновым покрытием, лавочки и урны.

Также было смонтировано новое освещение, высажены яблони, клены, липы и другие деревья.

"Благодаря активному участию местных жителей из обычного проходного места территория уже стала любимой площадкой у детворы и местом отдыха автозаводцев из близлежащих домов", - отметил Юрий Шалабаев.

В ближайшее время будет завершено благоустройство трех пространств в Нижегородском, Сормовском и Автозаводском районах. 

Напомним, почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.

Также сейчас идет голосование за территории для благоустройства по программе ФКГС в 2024 году. Оно стартовало 15 апреля на сайте "ГолосЗа" и продлится до 31 мая.

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Теги:
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