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Более 80 мероприятий пройдет в Центре ЗОЖ "Планета здоровья" в Нижнем Новгороде в июне

30 мая 2023 13:44  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 80 мероприятий пройдет в Центре ЗОЖ "Планета здоровья" в Нижнем Новгороде в июне в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в первый месяц лета в центре пройдут бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, йоге, растяжке и многим другим дисциплинам.

Также посетители смогут узнать о том, как уберечься от теплового и солнечного удара, правилах загара, безопасности на воде, профилактике сезонной аллергии.

Центр ЗОЖ "Планета здоровья" находится в парке "Швейцария" (стеклянный павильон, остановка "Ул. Батумская"). Учреждение работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00. Ознакомиться с актуальным расписанием можно ознакомиться в группе в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, Центр ЗОЖ "Планета здоровья" открылся в парке "Швейцария" в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Поезда здоровья" в июне посетят более 400 населенных пунктов Нижегородской области.

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Теги:
Медицина и здоровье
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