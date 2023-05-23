"Поезда здоровья" в июне посетят более 400 населенных пунктов Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" в июне посетят более 400 населенных пунктов в 21 муниципалитете Нижегородской области. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Согласно информации, к каждому "Поезду здоровья" пациентов из отдаленных деревень и сел подвозит прикрепленная к комплексу машина.

С 29 мая по 2 июня передвижные комплексы посетят г.о.г. Арзамас, г.о.г. Кулебаки, Володарский, Воротынский и Сеченовский районы.

Всего с начала года специалисты "Поездов здоровья" приняли почти 21,9 тысячи пациентов, провели более 40 тысяч консультаций и выполнили свыше 75 тысяч исследований.

Как рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов, специалисты комплексов в 2023 году выявили уже более 100 случаев онкологии.

"Своевременно опознать болезнь и начать ее лечение – значит кратно повысить шансы пациента на выздоровление. Этим мы также влияем на повышение качества и продолжительности жизни людей", – отметил он.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.