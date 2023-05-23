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Общество

Российские производители детской воды начнут маркировать свою продукцию

30 мая 2023 14:02  [99] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Российские производители детской воды начнут маркировать свою продукцию. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, обязательная маркировка детской воды будет введена с 1 сентября текущего года.

Как сообщили в Минпромторге, эта мера является частью процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, начавшегося с 1 декабря 2021 года с минеральной воды и охватившего сегмент остальной упакованной питьевой воды с 1 марта 2022 года.

Маркировка в отношении воды для детского питания будет действовать на весь сегмент оборота упакованных товаров.

Напомним, что производителей пива в России обязали маркировать свою продукцию с 1 апреля 2023 года.

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Теги:
Дети Торговля
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