Молодые IT-специалисты из Нижегородской области приглашаются к участию в форуме "Область будущего" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Молодые IT-специалисты из Нижегородской области приглашаются к участию в форуме "Область будущего". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, мероприятие пройдет в Липецкой области с 18 по 28 июля.

Принять участие могут специалисты в возрасте от 16 до 35 лет. Для них будет организована образовательная программа, в рамках которой будут рассмотрены лучшие практики использования информационно-коммуникационных технологий, а также пройдет усовершенствование цифровой среды.

Форум пройдет в две смены. Так, 18-21 июля к участие в смене "IT-город" приглашаются нижегородцы, желающие реализовывать себя в программировании, разработке приложений, участники киберспортивных организаций и дисциплин, специалисты в области дата-саентист, дата-инженеры аналитики Python и Java-разработчиков, а также специалисты кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов;

С 25 по 28 июля пройдет смена "IT-Искусство": для молодых представителей цифрового искусства, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн-дизайнеров, геймдизайнеров, индустрии дизайна виртуальных миров и VR/AR-разработчиков.

Регистрация продлится до 5 июня по ссылке.

Кроме того, в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут получить до 1 млн рублей на поддержку социально значимых проектов. В нем примут участие около 300 человек.

Ранее сообщалось, что почти 95 тысяч человек стали участниками нижегородского "НЕЙМАРК. Лектория" в онлайн и офлайн форматах.