Почти 95 тысяч человек стали участниками нижегородского "НЕЙМАРК. Лектория" в онлайн и офлайн форматах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 95 тысяч человек стали участниками "НЕЙМАРК.Лектория" в онлайн и офлайн форматах. Как сообщили в нижегородском Доме народного единства, образовательное мероприятие было посвящено олимпиадному программированию.

Встречи в рамках образовательного курса с выдающимися нижегородскими программистами являются частью проекта ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", строительство которого планируется завершить в 2025 году.

Слушателями "Лектория", в частности стали школьники, студенты, ИТ-специалисты, преподаватели из более чем 15 регионов России.

Действующий тренер по олимпиадному программированию, ведущий инженер HUAWEI, серебряный призер ICPС-2011 (международная студенческая олимпиада по программированию – прим.) Алексей Шмелев рассказал, с какого возраста и для чего нужно развивать навыки спортивного программирования, почему победители таких соревнований получают работу в крупных ИТ-компаниях. Кроме того, он поделился главными отличиями олимпиадного программирования от других соревнований, а также отметил специфику олимпиадного движения в Нижнем Новгороде.

"Учитывая, что в скором будущем искусственный интеллект вытеснит человека при решении стандартных задач, спрос на специалистов, умеющих находить подход к нестандартным задачам, увеличится в разы. Такие преподаватели, искренне вовлеченные в профессию, – это уникальные таланты! Именно они станут мощнейшей основой в будущем ИТ-кампусе НЕЙМАРК", – подчеркнул советник губернатора Нижегородской области по развитию ИТ в регионе Валерий Черепенников.

Полную версию трансляции можно посмотреть по ссылке.

Лекторий организован при поддержке АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", АНО "Горький Тех".

Ранее сообщалось, что образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области.