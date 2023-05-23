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Общество

Астроному-любителю из Нижнего Новгорода удалось заснять вспышку сверхновой звезды

30 мая 2023 14:48  [85] Общество

Фото: Василий Чуфарин

Астроному-любителю Василию Чуфарину из Нижнего Новгорода удалось заснять вспышку сверхновой звезды. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородский планетарий им. Гречко.

Согласно информации, нижегородец обнаружил сверхновую звезду SN 2023ixf в галактике M101, которая находится на расстоянии 21 млн световых лет. Вспышка была зафиксирована вечером 18 мая во время общих наблюдений российских и китайских астрономов, среди которых был и нижегородец. Снимки Василия Чуфарина оказались самыми глубокими и наглядными.

"Мне повезло, что в тот день я проводил наблюдения. Спустя время со мной связался профессиональный астроном из Крыма Сергей Назаров, который сообщил, что в небе в тот день была зафиксирована яркая вспышка. Он попросил направить мои фотографии с телескопа с того дня. В результате их анализа выяснилось, что я поймал момент вспышки сверхновой. Это была чистая случайность", - отметил нижегородский астроном-любитель.

Как рассказал Василий Чуфарин, изображения позволят восстановить распределение плотности во внешних слоях взорвавшейся звезды — красного сверхгиганта и проверить модели взрывов сверхновой.

Напомним, осенью 2022 года ученые НГПУ им. Минина открыли существование кратера Тунгусского метеорита.

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Теги:
Астрономия
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