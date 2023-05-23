Александр Шаронов: "В Нижегородской области развивается массовая физкультура и спорт, появляются новые спортивные комплексы и объекты" Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Выездное мероприятие комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам прошло на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Совещание провел председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов, в мероприятии приняли участие депутаты Заксобрания, министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, заместитель директора по производству государственного казенного учреждения области "Нижегородстройзаказчик" Евгений Черняев, представители Минспорта и Минстроя региона.

Участники мероприятия посетили объекты, расположенные на территории Гребного канала, реконструкция которых проводилась за счет средств областного бюджета.

Так, парламентарии осмотрели спортивную зону "Горадром", расположенную на Гребном канале в здании бывшего эллинга. В прошлом году этот объект получил новую жизнь – теперь в здании работает спорткомплекс, включающий несколько зон – скейт-парк с трибунами, игровую площадку, тренажёры. Кроме того, на лицевом фасаде смонтирован уличный скалодром, а на прилегающей территории создан ещё один скейт-парк и площадки для стритбола.

Здесь тренируются спортсмены, занимающиеся скалолазанием, скейтбордингом и уличным баскетболом 3х3. В том числе, занятия скалолазанием проходят для юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На скалодром приезжают заниматься и ребята из других регионов, среди которых Донецкая народная республика.

Работы на объекте еще не завершены. В частности, планируется, что рядом с "Горадромом" появится два открытых уличных бассейна.

Депутаты ознакомились с ходом работ по строительству подвесной канатной дороги у трамплина К-60 в Нижнем Новгороде. Основные работы по строительству "канатки" завершены, в частности, смонтированы фундамент и опора, натянут канат, подвешены кресла, завершено устройство нагельного поля для укрепления склона. Подрядная организация провела обследование установленных элементов укрепления склона. В настоящий момент выполняются работы по благоустройству. Воздушную переправу готовят к итоговой проверке Ростехнадзора. Длина пути канатного подъемника составит 242,3 метра. Канатная дорога соединит парк Победы, набережную Гребного канала и трамплин на площади Сенной.

Участники совещания также побывали на площадке Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту, осмотрели отремонтированную судейскую вышку и территорию Гребного канала, где проходят тренировки и соревнования гребцов.

"Спортивные объекты, которые мы сегодня осмотрели, имеют социальную направленность. Так как на части из них еще проводятся работы, оценить объемы финансирования можно будет, когда все работы завершатся. Суммы могут корректироваться, так как в текущей экономической ситуации с учетом санкций требуется импортозамещение материалов и оборудования. Мы обязательно приедем сюда снова, чтобы увидеть итог проделанной работы. Важно, что в Нижегородской области развивается массовая физкультура и спорт, появляются новые спортивные комплексы и объекты, и к нам на соревнования и сборы приезжают спортсмены из других регионов", - подчеркнул Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что футбольную арену возведут рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде.