Паблики госорганов Нижегородской области с начала года отработали 13 209 сообщений Общество

Паблики госорганов Нижегородской области с начала года отработали 13 209 сообщений. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Согласно информации, всего ЦУР Нижегородской области с 1 января обработал 48 489 тысяч сообщений из соцсетей.

Чаще всего нижегородцев волнует состояние дорог (12 927 сообщений), благоустройство (10 138), ЖКХ (7 875), общественный транспорта (5 523), а также вывоз мусора и свалки (3 110).

Больше всего сообщений было отработано в Дзержинске (4192), Кстове (2097), на Бору (1788 сообщений) и в Арзамасе (1787).



В топ-5 по количеству сообщений от нижегородцев входят министерство здравоохранения (2181), министерство транспорта и автомобильных дорог (2095), министерство социальной политики (865), минэкологии (608), министерство образования и науки (444).

С полным списком госпабликов министерств и других полезных страниц можно ознакомиться на официальной странице правительства Нижегородской области.

Напомним, "Лучшим госпабликом 2022" в Нижегородской области стало региональное министерство образования и науки.