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Общество

Андрей Саносян принял участие в открытии Всероссийского студенческого хакатона в Нижнем Новгороде

30 мая 2023 16:58  [53] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян принял участие в открытии Всероссийского студенческого хакатона "Умный кампус" в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятие стартовало под эгидой нижегородского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Участниками хакатона стали около 150 студентов из 17 регионов. В течение двух дней им предстоит разработать мультиприложения и сервисную цифровую модель кампуса.

По словам замглавы региона, основной задачей федерального проекта по созданию сети кампусов мирового уровня является улучшение функционала в части образования, проживания студентов, цифровых сервисов.

"Очень надеемся, что те наработки и цифровые сервисы, которые будут созданы в рамках хакатона, в первую очередь, станут основой для решений, применяемых в нижегородском ИТ-кампусе", - подчеркнул замгубернатора Нижегородской области.

Проекты участников хакатона могут быть связаны с образованием, наукой, технологиями, студенческой средой и другими направлениями. К оценке проектов привлечены ведущие эксперты в области науки и ИТ, среди которых руководители крупных корпораций в цифровой сфере, компаний-партнеров мероприятия — "Ростелеком", "Сбер", "Касперский", "Базис", "Гостех".

Организаторами мероприятия являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и правительство Нижегородской области при поддержке регионального центра развития талантов "Вега", Научно-образовательного центра Нижегородской области и АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что почти 95 тысяч человек стали участниками нижегородского "НЕЙМАРК. Лектория" в онлайн и офлайн форматах. Напомним, что строительство ИT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде. ИT-кампус будет размещен в районе Больших Оврагов и на территории ННГУ площадью около 200 тысяч кв.м, из которых 35 тысяч займут учебные корпуса.

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