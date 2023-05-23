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Общество

Лучших дворников в зимней и летней уборке наградили в Нижнем Новгороде

30 мая 2023 17:07  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лучших дворников в зимней и летней уборке наградили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, "народный" этап голосования в конкурсе "Лучший дворник" проходил на "Платформе "Лобачевский" в феврале. В голосовании за кандидатов от каждого района приняли участие более 1800 нижегородцев. После этого экспертная комиссия оценивала качество уборки на подведомственной дворникам территории.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что дворник является одной из самых сложных профессий.

"От вашей работы зависит отношение жителей к органам власти, в том числе и к мэрии. Потому что, начиная свой день, люди, прежде всего, видят работу именно дворника", - обратился к участникам конкурса мэр.

В зимней уборке лучшей была признана дворник из Автозаводского района Людмила Коновалова. Второе место занял Мардон Хайитбай Угли Батиров из Нижегородского района, третье - Наталья Данилычева из Приокского района.

Победителями в летней уборке стали Нина Кашаева из Автозаводского района. Далее идут Махмуджон Жалилов из Нижегородского района и Алексей Архипов из Ленинского района.

Также напомним, что в августе 2022 года лучшим ТСЖ Нижнего Новгорода было признано "Тимирязева, 44".

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Теги:
Городское хозяйство дворники ЖКХ
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