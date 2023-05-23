Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 30 и утром 31 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 30 и утром 31 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, дожди начнутся в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром среды.

В связи с этим возможны локальные подтопления, неисправность ливневок, возникновение оползней.

Кроме того, возможно увеличение количества ДТП, сбои в работе системы ЖКХ и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня.