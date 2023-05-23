Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 мая 2023 18:36  [4] Госдума утвердила передачу конфиската на нужды Минобороны и МЧС
30 мая 2023 18:17  [55] Почти 80 детских площадок установят в Нижегородской области в этом году по проекту "Вам решать!"
30 мая 2023 17:56  [75] Около 15,8 тыс. кв. метров дорог уже отремонтировано в Сормовском районе в 2023 году
30 мая 2023 17:42  [91] Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 30 и утром 31 мая
30 мая 2023 17:07  [136] Лучших дворников в зимней и летней уборке наградили в Нижнем Новгороде
30 мая 2023 16:58  [115] Андрей Саносян принял участие в открытии Всероссийского студенческого хакатона в Нижнем Новгороде
30 мая 2023 16:46  [114] Около 2 км трамвайных путей уже заменено на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
30 мая 2023 16:39  [102] Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект о запрете операций по смене пола
30 мая 2023 16:27  [111] Паблики госорганов Нижегородской области с начала года отработали 13 209 сообщений
30 мая 2023 15:12  [180] Отделение фонда поддержки военнослужащих "Защитники Отечества" открылось в Нижнем Новгороде
Общество

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 30 и утром 31 мая

30 мая 2023 17:42  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 30 и утром 31 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, дожди начнутся в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром среды.

В связи с этим возможны локальные подтопления, неисправность ливневок, возникновение оползней.

Кроме того, возможно увеличение количества ДТП, сбои в работе системы ЖКХ и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph