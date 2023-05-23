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Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 30 и утром 31 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, дожди начнутся в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром среды.
В связи с этим возможны локальные подтопления, неисправность ливневок, возникновение оползней.
Кроме того, возможно увеличение количества ДТП, сбои в работе системы ЖКХ и общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня.
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