Почти 80 детских площадок установят в Нижегородской области в этом году по проекту "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

Нижегородцы в 2023 году проголосовали за установку 78 детских площадок по губернаторской программе "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в голосовании это направление стало третьим по популярности после инициатив по ремонту дорог и объектов ЖКХ.

Так, в Ленинском районе Нижнего Новгорода на улице Снежной до конца лета будет установлена современная и безопасная детская площадка. Здесь появятся детский городок, двухсекционные качели, качалка, карусель, информационный щит, лавочки и урны. За благоустройство этой территории проголосовало более 1300 человек.

Отмечается, что в этом году детские площадки будут установлены на средства, предусмотренные программой "Вам решать!", не только в крупных районных центрах, но и в небольших населенных пунктах.

Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

Всего в Нижегородской области в 2023 по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов.