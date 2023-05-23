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Мобильное приложение с виртуальным ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" может появиться в Нижегородской области в 2023 году

31 мая 2023 11:16  [2] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Прототип образовательной метавселенной "НЕЙМАРК. Цифровая Вселенная" обновлен и представлен на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. С проектом можно ознакомиться на стенде Нижегородской области 31 мая - 2 июня 2023 года.

В 2022 году команда АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" (сейчас – АНО "Горький Тех") совместно с АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" и ИТ-компанией AVM Technologies разработала виртуальный образовательный центр ИТ-кампуса "НЕЙМАРК". Он позволил запустить в виртуальном виде ИТ-кампус раньше окончания строительства. В перспективе в этой виртуальной среде люди из разных точек России и мира смогут вместе "посещать" лекции, проводить лабораторные работы и развивать цифровые проекты.

"ИТ-кампус в Нижнем Новгороде начал строиться совсем недавно, а участники ЦИПР уже могут "пройтись" по нему в VR-пространстве, увидеть места проживания будущих студентов. К конференции "ЦИПР-2023" обновлена архитектурная модель образовательной части кампуса. Посетители нижегородского стенда могут ознакомиться с демо-версией студенческого общежития, залом для проведения VR-презентаций и конференций, демонстрационным функционалом для покупки и аренды площадей ИТ-кампуса. Планируется, что в 2023 году будет запущено мобильное приложение, в котором увидеть будущий ИТ-кампус сможет любой желающий", - рассказал директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

За 2022-2023 годы проект был представлен более чем на 20 мероприятиях, в числе которых – международные форумы ПМЭФ и ТИБО.

Напомним, что конференция "ЦИПР" – одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что строительство ИT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде. ИT-кампус будет размещен в районе Больших Оврагов и на территории ННГУ площадью около 200 тысяч кв.м, из которых 35 тысяч займут учебные корпуса.

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