ЦРТС назвал нижегородские маршруты электротранспорта с наибольшим числом безбилетников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала об итогах работы контролеров в трамваях и троллейбусах Нижнего Новгорода.

Согласно информации, меньше всего пассажиров без билетов было выявлено в трамвае №8 и на троллейбусных маршрутах №5 и №14.

Больше всего безбилетников выявили на трамвайном маршруте №2 и троллейбусном маршруте №15.

Ранее сообщалось, что количество "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократилось в три раза с конца 2022 года.

Отметим, что с 29 марта нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.

Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.