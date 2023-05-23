ЦРТС назвал нижегородские маршруты электротранспорта с наибольшим числом безбилетников

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала об итогах работы контролеров в трамваях и троллейбусах Нижнего Новгорода.
Согласно информации, меньше всего пассажиров без билетов было выявлено в трамвае №8 и на троллейбусных маршрутах №5 и №14.
Больше всего безбилетников выявили на трамвайном маршруте №2 и троллейбусном маршруте №15.
Ранее сообщалось, что количество "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократилось в три раза с конца 2022 года.
Отметим, что с 29 марта нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.
Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.
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