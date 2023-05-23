Нижегородский "Кванториум" представил свои проекты на "Робофесте" в рамках "ЦИПР-2023" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Ученики детских технопарков "Кванториум" Нижегородской области в возрасте от 13 до 17 лет представили свои проекты на "Робофесте" в рамках технологической конференции "ЦИПР - 2023".

Представлены, в частности, различные проекты в сфере робототехники. Гости мероприятия смогут увидеть показательные полеты на микродронах, которым предстоит преодолеть полосу препятствий, а также принять участие в одном из мастер-классов: создать объемный объект с помощью 3D-ручки или попробовать запрограммировать один из датчиков "умного дома".

"Главный результат работы детских технопарков - проекты их учеников. Несмотря на юный возраст, ребята создают разработки, имеющие большой потенциал и способные принести огромную пользу обществу в самых разных сферах деятельности. Важно, что в "Кванториумах" дети имеют возможность определиться с будущей профессией, решая реальные производственные задачи с опытными наставниками", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди представленных на "Робофесте" проектов – разработка 12-летнего Михаила Киселева из Сарова. Он презентует прототип одного из самых востребованных роботизированных механизмов в повседневной жизни – "Умная парковка". Это модель робота-парковщика кампуса филиала МГУ в Сарове, который фильтрует поток проезжающих машин по предоставлению карты студента и распределяет места на парковке.

"Робототехникой я увлекаюсь не первый год. Все началось с обычного конструктора, но позже я узнал, что роботов можно приводить в движение при помощи датчиков и программирования. Для реализации проекта мы использовали язык программирования Scratch и программировали два хаба", – рассказал Михаил.

В числе представленных проектов также система для переработки ПЭТ-пластика в филамент для 3D-печати. В результате ее использования получится вторичный бесплатный пластик для печати на 3D-принтере с долгим сроком эксплуатации.

На "Робофесте" также представлен прототип солнечного рефлектора, предназначенный для сбора солнечной энергии с помощью сферического рефлектора и передачи ее через фокусирующую линзу на приемник. Таким приемником может быть солнечная батарея, радиатор с патрубками для нагрева воды или элемент Пельтье. Прототип пригоден для выработки электроэнергии и сбора тепловой энергии в бытовых целях.

Ранее сообщалось, что одним из направлений работы АНО "Горький Тех" является развитие человеческого капитала ИТ-отрасли Нижегородской области. Для достижения поставленных целей в рамках этого направления в Нижнем Новгороде открыто отделение детской компьютерной школы "Инфосфера", где дети могут получить комплексное дополнительное образование в сфере ИТ.

Напомним, что мобильное приложение с виртуальным ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" может появиться в Нижегородской области в 2023 году.