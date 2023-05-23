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Общество

Трех совят обнаружили на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде

31 мая 2023 12:32  [68] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Трех совят обнаружили на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, птенцы ушастой совы были обнаружены в процессе асфальтирования временной дороги. Работы сразу же были приостановлены.

Рабочие убедились в том, что мать совят долгое время не появляется, после чего поместили их в коробку и передали специалистам.

Птенцов пристроили на временную передержку к волонтеру Татьяне Фалиной, обладающей большим опытом по выхаживанию хищных птиц. По ее словам, совята могли попасть на стройплощадку из лесопосадок за парком Победы.

В дальнейшем птенцов отправят в центр реабилитации, после чего их планируют выпустить в естественную среду обитания под присмотром специалистов.

Ранее сообщалось, что четырех оставшихся без матери лосят спасли в Нижегородской области в мае.

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Теги:
Метро Птицы Строительство
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