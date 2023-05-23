Четырех оставшихся без матери лосят спасли в Нижегородской области в мае Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четырех оставшихся без матери лосят спасли в Нижегородской области в мае. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Согласно информации, первый лосенок был обнаружен в Городецком районе возле деревни Хахалино в начале. Второй был найден в деревне Егорово Воскресенского района. Третьего нашли у реки Уста в Воскресенском районе, а четвертого - в Семеновском районе.

В связи с тем, что в таком юном возрасте животные не выживут без родителей, они были изъяты из естественной среды обитания и направлены на временную передержку в Воскресенском районе на территории племенного завода "Серая лошадь".

Как пояснили специалисты регионального Минлесхоза, в мае-июне у представителей оленьих появляется приплод. В первые дни после рождения детеныши беззащитны и практически не способны передвигаться, а природные инстинкты заставляют их прятаться в растительности. Самка, охраняя свое потомство от хищников, находится в стороне и подходит, только когда нужно кормить. Первые две недели после рождения лосята могут не успевать следовать за самкой, поэтому лосиха также оставляет детенышей в укромном месте, отправляясь на поиски пищи.

В случае обнаружения диких животных, оказавшихся в бедственном положении, необходимо сообщить об этом по телефонам: 8 (831)433-22-11 или на номер 112.

Ранее сообщалось, что более 22,6 тысяч особей лося насчитывается в Нижегородской области.