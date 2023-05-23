Туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" представили на конференции "ЦИПР" Общество

Фото: Кира Мишина

Туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" представили на конференции "ЦИПР". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на сайте можно ознакомиться с доступными в Нижнем Новгороде турами, экскурсиями, кафе и ресторанами. Также портал поможет составить оптимальный маршрут по достопримечательностям города.

Кроме того, на портале доступны статьи о Нижнем Новгороде, аудиогиды для детских экскурсий, тематические подборки мест и многое другое.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что портал поможет сделать отдых интересным и полезным, а также будет способствовать росту турпотока.

Как рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, название портала было вдохновлено путеводителем 1970-1980-х годов "Знакомьтесь, город Горький".

Также на стенде Нижегородской области на конференции презентовали онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов для посетителей конференции "ЦИПР". В нем представлены изделия хохломской и городецкой росписи, казаковской филиграни, фабрики елочных игрушек "Ариель", чкаловского гипюра, а также продукция производителей городецких пряников.

Ранее сообщалось, что "Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний".