Около 200 нижегородцев приняли участие в научно-просветительских встречах от ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 200 нижегородцев посетили серию из шести научно-просветительских и образовательных встреч для молодежи от ИТ-кампуса НЕЙМАРК в Доме народного единства и Академии "Маяк". Встречи организованы в рамках ЦИПР Tech Week.

Советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ в регионе Валерий Черепенников рассказал о будущем ИТ-кампусе.

"ИТ-кампус в Нижнем Новгороде - это не просто новые здания. Это, прежде всего, трансформация высшего образования, интеграция в городскую, инновационную и технологическую среду. Мы создаем цифровое будущее, в котором студент будет получать практико-ориентированное образование, самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, а после выпуска сможет сразу выйти на работу в одну из ИТ-компаний на ведущие позиции", - отметил Валерий Черепенников.

Директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского Николай Золотых рассказал интересные факты биографии одного из основателей научно-исследовательского института прикладной математики и кибернетики, автора множества научных статей, ученого, в честь которого назван ИТ-кампус в Нижнем Новгороде, Юрия Исааковича Неймарка.

Генеральный директор ООО "Школа Танцев Онлайн", резидент фонда "Сколково" Сергей Блинцов, консультант по развитию ИТ-кампуса НЕЙМАРК Марина Алексеева и руководитель проектов в сфере edutainment (подход, объединяющий обучение с развлечением) Роман Спицын дали участникам встречи практические советы по успешной реализации стартапов, построению карьеры, профориентации и самопрезентации.

В рамках круглого стола "Влияние цифровизации на систему образования" эксперты из ведущих вузов региона обсудили, как новые ИТ-технологии влияют на образование, сможет ли искусственный интеллект заменить человека в ближайшем будущем. Кроме того, участники дискуссии рассмотрели вопросы применения современных ИТ-технологий в системе образования, оценили отношение вузов к поиску информации через интернет и ее усвоение школьниками, студентами, а также обсудили, какие проблемы в образовании решает строительство кампусов мирового уровня.

Ранее сообщалось, что нижегородский "Кванториум" представил свои проекты на "Робофесте" в рамках "ЦИПР-2023".