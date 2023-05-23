Роскосмос запустит миссию на Луну в августе 2023 года Общество

Автоматическая станция Луна-25 Фото: Роскосмос

Госкорпорация "Роскосмос" раскрыла информацию о сроках запуска автоматической станции "Луна-25". Согласно информации, миссия стартует в августе 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", сейчас аппарат проходит финальный этап наземных испытаний. В частности, отрабатывается ключевой этап миссии — мягкая посадка на поверхность Луны.

Этот шаг является критичным для успеха лунной миссии, ведь российскому аппарату предстоит сесть в сложных условиях на Южном полюсе спутника Земли.

"В целях достижения требуемой надёжности реализации миссии необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны", — пояснили в Роскосмосе.

"Луна-25" станет первым отечественным аппаратом в современной истории России, который высадится на лунную поверхность.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA решили к 2030 году создать на поверхности Луны базу для жизни и работы учёных. Согласно информации, там обустроят основное место проживания, передвижную платформу, а также доставят луноход. Базу планируют создать на кратере Шеклтон на южном полюсе Луны.