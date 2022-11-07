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Общество

NASA планирует построить базу на Луне к 2030 году

22 ноября 2022 16:19  [54] Общество
NASA планирует построить базу на Луне к 2030 году

NASA планирует построить базу на Луне к 2030 году

Фото: NASA

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства решили создать на поверхности Луны базу для жизни и работы учёных. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, 16 ноября из Флориды, США стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System с беспилотным космическим кораблём Orion. В течение 25 дней космический корабль должен облететь Луну, а на 42 день вернуться на Землю и сесть в океане на водную поверхность.

Известная как "Артемида I", миссия является важным этапом к исследованию Луны и Марса. Следующим этапом станет миссия "Артемида II", в рамках которой на Луну отправятся астронавты.

Согласно информации, к 2030 году в рамках программы "Артемида" на поверхности спутника Земли появится лунная база, где для учёных обустроят основное место проживания, передвижную платформу, а также доставят луноход. Базу планируют создать на кратере Шеклтон на южном полюсе Луны.

"Там можно будет не только жить, но и полноценно заниматься наукой. Уже в этом десятилетии мы сможем отправлять людей на Луну, где они смогут проживать в течение длительного времени", — цитирует телеканал слова руководителя первого этапа программы с запуском корабля Orion Говарда Ху.

Сообщается, что финансирование строительства будут вести как из правительственных источников, так и через коммерческие программы. Учёные будут использовать в своей работе те технологии, которые в будущем будут применяться для освоения Марса.

Стоимость программы "Артемида" оценивается в 37 млрд долларов, но к 2025 году, когда на Луну отправятся астронавты, эта сумма утроится.

Напомним, к юбилею Нижнего Новгорода украшенная хохломой ракета стартовала с Байконура.

Ранее сообщалось, что две ранее неизвестные древние галактики обнаружили с помощью самого крупного в мире космического телескопа "Джеймс Уэбб".

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Теги:
Астрономия Космонавтика Космос
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