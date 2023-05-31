"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева Общество

НГТУ им. Р.Е. Алексеева присоединился к международной эколого-патриотической акции "Сад памяти". Молодые деревья были высажены на территории студгородка на Казанском шоссе. Главная цель масштабной акции – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы ВОВ.

В акции приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также представители региональных и федеральных ведомств, которые поддержали акцию: аппарата полпреда президента в ПФО, правительства Нижегородской области, ГУ МЧС, Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, Департамента лесного хозяйства по ПФО, НРО Российского военно-исторического общества, ОНФ Нижегородской области.

Подробнее о мероприятии можно почитать в нашем материале.