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Общество

Нижегородский НОЦ подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством инноваций Москвы

31 мая 2023 17:13  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор НОЦ, советник губернатора Нижегородской области по инвестициям и инновациям Тимур Халитов и руководитель проектного офиса Агентства инноваций Москвы Максим Власов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал Тимур Халитов, соглашение позволит нижегородским ученым и производителям скооперироваться с коллегами из Москвы, вести совместную инновационную деятельность. 

Стороны будут сотрудничать в реализации проектов, направленных на стимулирование, развитие, поддержку и популяризацию инновационной деятельности.

Также будет осуществляться обмен опытом по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Максим Власов отметил, что сейчас идет сбор запросов от правительства города Москвы и крупного бизнеса, на которые нижегородские компании смогут отправить заявки.

Напомним, в декабре 2022 года нижегородский НОЦ на Конгрессе в Сочи заключил три соглашения о сотрудничестве.

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