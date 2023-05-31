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Политика

Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"

31 мая 2023 19:02  [1] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области встретился с нижегородскими участниками фестиваля "Российская студенческая весна" в Перми. Во встрече также принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Мероприятие проходит в рамках 300-летия Перми с 26 мая по 1 июня. Участники нижегородской делегации демонстрируют свое творчество в основных конкурсных направлениях: вокальном, танцевальном, театральном, инструментальном, а также в направлении моды, журналистики, видео и арт. В этом году в состав делегации Молодёжной столицы вошли 70 студентов из 10 вузов области.

Члены нижегородской делегации с 15 февраля по 2 мая участвовали в региональных отборах, которые проходили в рамках фестиваля "Почувствуй творчество в Молодежной столице". Фестиваль предполагал несколько этапов отборов для последующего участия в "Студвесне" – среди организаций высшего образования, профессионального образования, а также финального отбора и гала-концерта. Всего в 2023 году участниками фестиваля стали более 870 студентов вузов и около 400 учащихся профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.

"Фестиваль "Российская студенческая весна" собрал в Перми одарённую молодежь со всей страны. Настоящий фейерверк талантов! Этот проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" открывает молодым дорогу в большое искусство, даёт им уникальный шанс. Свои вокальные, танцевальные, театральные таланты продемонстрируют и нижегородцы. Сегодня встретился с ребятами из нашей делегации. Все настроены по-боевому: понимают, что представляют "Нижний Новгород – Молодежную столицу России 2023"! Конечно, буду болеть за своих, но кто бы ни победил, в выигрыше окажемся мы все. Чем больше молодых талантов удастся реализовать, тем ярче будет жизнь в России", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Нижегородская область представит членам жюри региональную программу – театрализованную постановку "Стрелка", режиссером которой выступила Анна Холзакова. С 2016-го по 2018 год она являлась режиссером Дня города в Нижнем Новгороде, была главным режиссером Фестиваля болельщиков FIFA 2018 и других мероприятий.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО в рамках 68-го заседания Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа в Перми.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Молодежь
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